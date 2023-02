Dresden startete druckvoll in die Partie und verbuchte in der 2. Minute die erste dicke Gelegenheit durch Niklas Hauptmann, der aus spitzem Winkel an Keeper Ben Voll scheiterte. 60 Sekunden später traf Stefan Kutschke aus Nahdistanz den linken Pfosten, der Nachschuss von Hauptmann strich knapp über die Latte. Köln konnte sich mit zunehmender Spieldauer immer mehr vom Druck der SGD befreien und schlug in der 12. Minute eiskalt zu, als Robin Meißner im Strafraum aus halblinker Position flach die Führung markierte. In der Folge mühte sich Dynamo um den Ausgleich, doch es fehlte noch an der nötigen Präzision. So bekam Hauptmann in der 24. Minute in aussichtsreicher Position den Ball nicht mehr unter Kontrolle. Auch Conteh (30.) hatte Pech, als er das Spielgerät knapp links am Gehäuse vorbeisetzte. In der Nachspielzeit belohnte sich Dynamo dann doch noch: Nach einem Freistoß köpfte Christoph Greger den Ball vor die Füße von Dennis Borkoswki, der die Kugel im Fallen flach ins linke untere Eck beförderte.