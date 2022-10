Nach dem jüngsten Unentschieden gegen Ingolstadt veränderte SGD-Trainer Anfang seine Startelf auf drei Position. Die zuletzt angeschlagenen Michael Akoto und Ahmet Arslan ersetzten Kyrylo Melichenko und Patrick Weihrauch im Mittelfeld. Zudem rückte Manuel Schäffler nach seiner auskurierten Muskelverletzung neben Dennis Borkowski in die Sturmspitze. Stefan Kutschke, der in den letzten beiden Partien getroffen hatte, saß zunächst auf der Bank.

Die Partie in Bayreuth vor der Rekordkulisse von 8.173 Zuschauern begann mit einer knapp 15-minütigen Verspätung, da sich der Fanzug der Dynamo-Fans verspätet hatte. Die mehr als 3.500 mitgereisten SGD-Anhänger sahen zunächst einen mutigen Beginn der Gastgeber. Eroll Zejnullahu setzte mit einem Freistoß an die Oberkante der Latte das erste Ausrufezeichen (5.). Dynamo agierte die ersten Minuten abwartend, schlug dann aber eiskalt zu. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte bediente Akoto mit einem feinen Steckpass Schäffler, der Bayreuths Keeper Sebastian Kolbe aus gut 15 Metern keine Chance ließ (7.).