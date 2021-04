In einer rassigen Anfangsphase verbuchten die Hausherren die ersten beiden guten Möglichkeiten. Rene Guder und Boere scheiterten mit ihren Abschlüssen binnen weniger Sekunden aber an FCM-Schlussmann Morten Behrens (7.). Magdeburg tat sich zunächst schwer, klare Chancen herauszuspielen. Meist fehlte es an der Präzision im letzten Zuspiel. Aber auch Meppen kam in der Folge kaum vielversprechend in Abschlussposition. Vielmehr war die erste Halbzeit von intensiven Zweikämpfen, vielen Unterbrechungen und Verwarnungen geprägt. Kurz vor der Pause brannte es dann aber noch einmal im Strafraum der Magdeburger. Nach Zuspiel von Hassan Amin konnte Behrens gegen Bähre aus kurzer Distanz aber mit Bravour klären (42.).

Schiri Speckner verteilte in der ersten Halbzeit gleich vier Gelbe Karten. Auch Meppens Nicolas Andermatt wurde verwarnt. Bildrechte: IMAGO / Werner Scholz