Kurz vor der Pause dann eine kuriose Szene: Nach einem Angriff des HFC schien die Situation eigentlich geklärt - doch Jeron Al-Hazaimeh stellte den Spielbetrieb ein, weil Terrence Boyd am Boden lag. Er "schenkte" Braydon Manu den Ball, der spielte weiter und legte quer auf Michael Eberwein, der das 1:1 erzielte (43.).

In der zweiten Halbzeit hatten zunächst beide Mannschaften gute Phasen, wenngleich Meppen weiterhin etwas gefährlicher wirkte. Tom Boere erzielte nach einer Drangperiode der Meppener das 2:1 (71.). In der Schlussphase drückte der HFC noch einmal auf den Ausgleich, doch Terrence Boyd vergab die letzte Chance in der Nachspielzeit. Meppens Torwart Erik Domaschke parierte auch den Nachschuss und hielt damit den Sieg für die Gastgeber fest.