Kurz nach Wiederanpfiff hatten Christian Beck und Korbinian Burger nach einer Ecke die große Chance aufs 3:2 (51.). Der eingewechselte Daniel Steininger hatte in der 63. Minute ebenfalls die Magdeburger Führung auf dem Fuß, schob den Ball aber am rechten Pfosten vorbei. Stattdessen machten die Gastgeber das 3:2 durch Joseph Boyamba, der nach einem Wirrwarr im Magdeburger Strafraum den Ball volley ins lange Eck schoss (73.). Dann wurde es richtig bitter für den FCM: Der ebenfalls eingewechselte Gillian Jurcher traf nach einem Konter zur Vorentscheidung (87.), danach sah Tobias Müller wegen einer Notbremse die Rote Karte. In der Nachspielzeit machte Marcel Hofrath per Freistoß noch das 5:2 (90.+4).