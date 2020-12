Die Hallenser waren noch beim Jubel, da klingelte es schon das zweite Mal: Janek Sternberg flankte auf Michael Eberwein, der mit seinem Abschluss aus Nahdistanz Türkgücü-Keeper René Vollath keine Chance ließ (16.). Und die Saalestädter machten so weiter. Derstroff hätte in der 24. Minute fast das 3:0 erzielt, scheiterte aber an Vollath.



Noch besser war die Chance von Eberwein, der nach einer Ecke per Kopf nur den Pfosten traf (34.). Die Gäste wurden in der ersten Hälfte nur durch den Ex-Hallenser Petar Sliskovic einmal gefährlich, dessen Schuss Sven Müller im HFC-Tor stark parierte (36.).

Mit zwei Toren war Halles Julian Derstroff der Mann der Partie in München. Bildrechte: imago images/Jan Huebner