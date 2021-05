Traumstart der Zwickauer - Lübeck antwortet

Den Zwickauern merkte man an, dass sie sich den Pokalfrust von der Seele schießen wollten. Sie gaben an der Lohmühle sofort den Takt vor und legten einen Traumstart hin. Hauptmann trieb den Ball über rechts, seinen Eingabe nahm Geburtstagskind Lokotsch (er wurde 25) direkt und netzt zum 1:0 für die Westsachsen ein. Da waren gerademal vier Minuten vergangen. Und die Rot-Weißen drückten weiter. Wieder war es Lokotsch, dessen Kopfball nach Coskun-Flanke am rechten Pfosten vorbeizischte (15.).

Es dauerte 25 Minuten, bis auch von Lübeck etwas zu sehen war. Nach einer halben Stunde musste sich Brinkies nach einem Deichmann-Schuss ganz lang machen, um den Ausgleich zu verhindern. Der fiel dann in der 37. Minute. Deters schickte Deichmann auf die Reise und der Stürmer zirkelte die Kugel flach an Brinkies vorbei zum 1:1 in die Maschen. Mit dem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Rot für die Gastgeber - FSV gelingt der Siegtreffer

Nach der Pause wurden die Lübecker aktiver, denn ein Unentschieden reichte nicht für die Minimalchance zum Ligaverbleib. In der 57. Minute wurden die Landerl-Schützlinge jedoch kalt erwischt. Grupe musste vom Platz, der Lübecker Kapitän sah nach einer Tätlichkeit gegen Willms die rote Karte. Eine sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter Benen. Bildrechte: imago images/Hübner

In Überzahl kamen die Gäste aus Sachsen wieder besser in Tritt und sorgten in der 76. Minute für die Entscheidung. Könnecke steckte auf Schröter durch. Der 25-Jährige traf den linken Pfosten, von da sprang das Spielgerät genau vor die Füße von Drinkuth, der problemlos das 2:1 erzielte. Das war’s. Zwickau hat nun 48 Punkte auf dem Konto und schiebt sich auf den zwölften Tabellenplatz.