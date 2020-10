Lübeck früh ein Mann weniger

1.860 Zuschauer sahen im Lübecker Stadion an der Lohmühle eine hitzige Anfangsphase. Paul Will und Martin Röser gerieten nach einem Zweikampf bereits nach wenigen Minuten aneinander. Nur kurz darauf zückte Schiedsrichter Max Burda die Rote Karte, nachdem Lübecks Ryan Malone Paul Will im Strafraum mit dem Fuß am Kopf traf – eine harte, aber vertretbare Entscheidung (7.). Die sich bietenden Feldvorteile konnten die Gäste zunächst nicht nutzen. Vielmehr waren es die Hausherren, die mit schnell herausgespielten Aktionen ein ums andere Mal gefährlich vor dem Kasten von Kevin Broll auftauchten. Ein Kopfball von Nico Rieble segelte aber knapp über die Latte (17.). Für Lübecks Ryan Malone war die Partie bereits nach sieben Minuten gelaufen. Bildrechte: imago images / Nordphoto

Die Dresdner mühten sich, fanden aber nur schwer in die Partie, Sturmspitze Philipp Hosiner wirkte kaum ins Spiel eingebunden. Einzig Agyemang Diawusies Abschluss aus spitzem Winkel brachte die Lübecker Abwehr ein wenig in Bedrängnis (26.). Zudem hatte Dynamo in der 38. Minute dickes Glück, als Pascal Steinwender per Dropkick nur den Pfosten traf. Kurz vor der Pause wurde es dann aber doch noch einmal gefährlich vor dem Gehäuse von Lukas Raeder. Patrick Weihrauchs Abschluss aus wenigen Metern konnte der VfB-Schlussmann aber mit einer starken Parade entschärfen (44.).

Hosiner erlöst Dynamo

Nach Wiederanpfiff präsentierte sich Dynamo deutlich präsenter. Hosiner gab mit einer Volleyabnahme nach einem Eckball den ersten Warnschuss ab (50.). Die Norddeutschen hielten dennoch weiter gut dagegen, spulten aber auch ein enormes Laufpensum ab. Nach einer knappen Stunde reagierte Kauczinski auf die Offensiv-Flaute und brachte mit Marvin Stefaniak und Christoph Daferner zwei frische Kräfte in die Partie. Und der Wechsel sollte sich auszahlen: In der 68. Minute nutzte Daferner den freien Raum auf dem rechten Flügel und legte den Ball quer in den Strafraum. Hosiner rutschte in die Kugel und drückte diese mit etwas Glück vorbei an VfB-Keeper Raeder. Philipp Hosiner erzielt sein erstes Saisontor für Dynamo Dresden. Bildrechte: imago images/Picture Point

Der Bann war gebrochen, doch Lübeck steckte nicht auf und erzielte fast im direkten Gegenzug den Ausgleich. Broll parierte den wuchtigen Abschluss des eingewechselten Thorben Deters aber mit einer starken Parade (76.). Keine zehn Minuten später wackelte die Dynamo-Defensive erneut bedenklich, doch Deichmann brachte das Kunststück fertig, den Ball aus einem knappen Meter über das Gehäuse zu schießen (84.). Auch im Anschluss warf Lübeck noch einmal alles vorne, doch Dynamo zitterte den zweiten Sieg in Folge über die Zeit.

Stimmen zum Spiel: