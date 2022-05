Bei bestem Wetter in Osnabrück zeigten beide Mannschaften von Beginn an, dass sie sich gedanklich noch nicht im Sommerurlaub befanden. Nach Magdeburgs Anstoß versuchten die Osnabrücker mit einer hohen Pressinglinie sofort den Ball zu erobern. Das zeigte Wirkung. Die neuformierten Magdeburger taten sich im Spielaufbau ungewohnt schwer und eröffneten ihren Gegenspielern immer wieder gute Chancen. Klaas bestrafte das in der fünften Minute mit dem 1:0 für die Gastgeber.