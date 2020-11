Rüdiger Rehm (Trainer Wehen Wiesbaden): "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die drei Punkte hierbehalten haben. Die letzten beiden Spiele sind negativ für uns gelaufen, da stehst du natürlich unter Druck. Den Moment, in den Zwickau mit seiner vergebenen Chance gehadert hat, haben wir gut ausgenutzt. Danach haben wir mit den 2:0 nachgelegt, waren sehr zufrieden und gut drin im Spiel. Aber gegen Zwickau darfst du nie abschalten und dann hatten wir einen kleinen Stellungsfehler. Das Spiel kann in eine andere Richtung gehen – so war es auch kurzzeitig, wir mussten die eine oder andere brenzlige Situation überstehen. Wir sind froh, dass wir in der 2. Halbzeit das 3:1 gemacht haben. Wir haben immer noch viel zu tun, nehmen das aber so mit und schauen, dass wir nächste Woche nachlegen."