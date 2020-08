Dynamo Dresden startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Drittliga-Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski tritt am 18. September (17.45 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern an, wie aus der Spielplan-Veröffentlichung des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag hervorgeht. Die Partie wird live in der ARD übertragen. Der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC stehen sich ebenfalls bereits am ersten Spieltag gegenüber. Der FSV hat ein Heimspiel zum Auftakt gegen die Spielvereinigung Unterhaching.