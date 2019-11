Jens Härtel (Rostock): "Jena hat die Tore auch gut gemacht. Da war mehr Biss und Entschlossenheit. Wir haben nicht mehr zugelassen als sonst, nur haben die gegnerischen Chancen heute auch zu Toren geführt. Wir sind gut aus der Pause herausgekommen und machen das Tor. Danach wollten wir nachlegen und hatten etwas Pech. Auch zum Schluss hatten wir gute Gelegenheiten zum Anschluss. Nur mit halben Herzen kannst du keine Spiele gewinnen. Wir werden die Schlüsse daraus ziehen."



Rico Schmitt (Jena): "Rostock ist eine Spitzenmannschaft. Die Jungs haben heute gezeigt, was in ihnen steckt, alles gegeben. Das 1:1 kurz nach der Pause war ärgerlich, aber auch eine gute Aktion des Gegners. Aber: Wir haben heute gewonnen. 3:1. Und das verdient. Da gibt es nichts zu kritisieren. Wir haben heute höher angegriffen. Das 2:1 war wie aus dem Bilderbuch. Wir können positiv in die Zukunft gucken, ohne zu euphorisch zu sein."