Der US-Boy nahm die Kugel in der Luft an und knallte den Ball per Fernschuss, in den USA sagt man dazu "from downtown", volley in den Winkel. Ein echtes Traumtor und das auch noch eine Minute vor dem Ende! Nach dem 1:0-Sieg meinte der Angreifer lachend: "Auch wenn es sich dumm anhört, aber ich hab es wirklich so gewollt. Wenn ich den noch 100 Mal wieder probiere, wird der nicht einmal wieder so klappen. Wir waren noch weit weg vom Tor, da habe ich mir gedacht 'versuch es' und ich hab den glücklicherweise perfekt getroffen. Also - war gewollt, aber nochmal schaffe ich den nicht mehr!"