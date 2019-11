In der 32. Minute lag der Ball schließlich Tor der Großaspacher nach einer kuriosen Szene: Nach einer Flanke von Ernst ging Bertram zur Kugel, wurde dabei gefoult und während sich der Magdeburger Offensive beschwerte, weil er einen Elfmeter haben wollte, trudelte die Kugel über die Linie. Mit der Entscheidung auf Tor war Bertram dann auch zufrieden. So ging es mit einer verdienten FCM-Führung in die Pause.

So schien es, als ob der FCM erneut nach einem Sieg eine Enttäuschung hinnehmen müsste. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit passte der eingewechselte Manfred Osei Kwadwo im Strafraum zu Beck, der aus spitzem winkel genau ins lange Eck traf. Kurz darauf war Schluss und der Jubel der mitgereisten Magdeburger entsprechend groß.

Stefan Krämer (Magdeburg): "Wenn du in der 91. Minute das Tor machst, ist das vom Zeitpunkt her glücklich. Aber bis der Schiri abpfeift, glauben wir dran und das hat sich heute gelohnt. Wir haben es endlich mal geschafft, zweimal in Folge zu gewinnen. Deswegen war es ein ganz wichtiger Sieg für uns. Aber wir brauchen trotzdem noch zu viele Chancen, um ein Tor zu machen. Wir haben die letzten Wochen zu Hause vernünftige Leistungen angeboten und mit Halle und Unterhaching zwei Spitzenmannschaften geschlagen. Das probieren wir nächste Woche gegen Ingolstadt wieder."



Oliver Zapel (Aspach): "Es passt leider Gottes genau in unsere Situation. Schlimmer kann es uns ja nicht treffen. Da fehlen einem Worte. Wir waren gut im Spiel, bekommen dann ein ganz komisches Tor. Kai Gehring hat noch zwei Möglichkeiten und Beck macht dann noch das Tor. Wir gehen unseren Weg weiter. Es ist nicht so, dass wir hier an die Wand gespielt werden. Wir müssen diesen psychischen Block mal zur Seite schieben. Viele Spieler kennen die Situation noch nicht."