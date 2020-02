Fabian Viteritti brachte den FSV durch einen Foulelfmeter in der 42. Minute in Führung. Routinier Aytac Sulu (75.) glich per Kopf aus. Maximilian Rohr drehte das Spiel kurz vor dem Abpfiff (88.). In den 15 ausstehenden Partien müssen die Thüringer elf Punkte Rückstand aufholen.

Joe Enochs (Zwickau): "Wir haben in der ersten Halbzeit mehrere Möglichkeiten, um früh in Führung zu gehen. Wir haben wenig zugelassen. Es war kein schönes Spiel. Gehen dann verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so zwingend nach vorn gespielt, haben den Sack nicht zugemacht."



René Klingbeil (Jena): "Zwickau muss das 2:0 machen. Fußball ist manchmal verrückt. Ein sehr guter Kollege hat mir vorhin geschrieben: 'Das spiel wirst du gewinnen.' Der weg ist aber noch lange nicht zu Ende."