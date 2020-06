Die beste hatte noch der FCC durch einen Standard, den der Spezialist Nico Hammann trat. Justin Schau verpasst vor dem Uerdinger Tor nur um Haaresbreite (27.). Mit Adriano Grimaldi (34.) und Joy-Lance Mickels (42.) mussten noch in der ersten Hälfte je ein torgefährlicher Akteur auf beiden Seiten ausgewechselt werden, was nicht unbedingt ein besseres Offensivspiel versprach.

Und tatsächlich blieb das Niveau auch in der zweiten Hälfte überschaubar. Erst in Schlussphase gab es noch zwei gute Chancen. Bereits in der Nachspielzeit köpfte Uerdingens Dominic Maroh nach einer Ecke aus sechs Metern aufs Jenaer Tor, FCC-Keeper Jo Coppens parierte stark (90.+1). Auf der Gegenseite hatte Jannis Kübler nach einem Konter die Möglichkeit auf den Lucky Punch, doch sein Schuss von halblinks wurde abgeblockt (90.+3).



Es blieb beim 0:0, das letztlich für beide Teams zu wenig ist. Denn Uerdingen muss so wohl auch die letzten Aufstiegsträume begraben und Jena hat nun sechs Spieltage vor Schluss 18 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und kann sich auch theoretisch nicht mehr retten, da Zwickau und Chemnitz auf Platz 16 und 17 noch gegeneinander spielen.