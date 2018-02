Andreas Golombek (Lotte): "Wir wussten, dass es in Jena sehr schwer wird zu punkten. In den ersten Minuten kamen wir überhaupt nicht ins Spiel. Nachdem 0:1 wachten wir auf. Beim 1:1 hatten wir Glück. Für die Zuschauer war es ein interessantes Spiel, für uns Trainer weniger. Am Ende hatten wir Glück. Letztlich geht das Remis in Ordnung. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt und nehmen den einen Punkt gerne mit."



Mark Zimmermann (Jena): "Inzwischen haben die Mannschaften, die nach Jena kommen, Respekt vor unserer Heimstärke. Sie stellen sich aber gut darauf ein. Schon vor dem 1:1 hatte Lotte Oberwasser. Ich war froh, dass wir vor der Pause ausgleichen konnten. In die zweite Hälfte kamen wir gut rein, das Spiel verlief auf Messers Schneide. In den letzten 15 Minuten haben wir gesehen, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Das stimmt optimistisch. Für beide Mannschaften war es ein wichtiger Punkt, um den Abstand nach unten zu halten."