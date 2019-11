Im Abstiegskampf der 3. Liga hat der Chemnitzer FC zwar einen wichtigen Heimsieg verpasst, musste am Ende aber froh sein, beim 1:1 gegen den KFC Uerdingen wenigstens noch einen Zähler ergattert zu haben. In der Schlussphase war der CFC in Überzahl in Rückstand geraten - durch einen höchst umstrittenen Elfmeter. Nicht die erste umstrittene Strafstoßentscheidung an diesem Tag.