Nach der Pause forcierte Chemnitz seine Offensivbemühungen und belohnte sich in der 56. Minute mit der Führung durch Rafael Garcia, der nach Zuspiel von Philipp Hosiner in Höhe des zweiten Pfostens nur noch einschieben musste. Vier Minuten später erhöhte der CFC auf 2:0: Nach einer Ecke köpfte Tarsis Bonga, der zu den Besten seines Teams gehörte, die Kugel wuchtig in die Maschen. In der 71. Minute wäre fast das 3:0 gefallen, doch Hosiner scheiterte mit einem Flachschuss an MSV-Schlussmann Weinkauf.

Torsten Lieberknecht (Trainer Duisburg): "Die ersten 15 Minuten haben wir das Spiel und alles rundherum angenommen. Wir haben in der ersten Hälfte die Chancen gehabt, in Führung zu gehen, doch wir nutzten diese nicht. Wir waren vor allem in den Zweikämpfen körperlos unterwegs. Wir wussten, dass wir hier Geduld brauchen, aber wir sind heute in der 3. Liga angekommen, in der Bereitschaft und Zweikampfverhalten Voraussetzungen sind."



Patrick Glöckner (Trainer Chemnitz): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen verhalten gespielt, wir mussten erstmal schauen, was macht der Gegner, wie aktiv ist der Gegner. In der Pause haben wir gesagt, dass wir mehr Mut brauchen und vor allem mehr Willen im letzten Drittel. Und ich denke, dass wir die Aktionen sehr gut ausgespielt haben und am Ende auch dafür belohnt wurden."



Tarsis Bonga (Torschütze CFC): "Wir haben unseren Matchplan gespielt, der ist komplett aufgegangen, genau wie der Trainer es uns vorgegeben hat, haben wir ihn umgesetzt. In der ersten Halbzeit hatten wir auch mal Glück, aber wir hatten auch Chancen und haben es in der zweiten Halbzeit super gemacht."