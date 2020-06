Teamchef René Klingbeil mischte kräftig durch. Aus der Startelf vom Halle-Spiel waren nur noch Schlussmann Niemann, die Verteidiger Sulu und Rohr sowie Mittelfeldspieler Eckardt übriggeblieben. Der Spitzenreiter aus München gab sofort den Ton an und ging früh in Führung. Acht Minuten hielten die Jenaer dagegen, dann steckte Köhn zu Tillman durch, der mit Übersicht zum 1:0 der Gäste einnetzte. Die Thüringer verloren danach die Bälle zu leicht im Mittelfeld, was den Münchnern natürlich in die Karten spielte. Es schien nur eine Frage der Zeit, wann das zweite Bayern-Tor fallen sollte. Irrtum. Mit dem ersten Schuss auf den Kasten der Bayern glichen die Hausherren in der 32. Minute aus. Rohr streichelte den Ball und traf ins lange Eck. Da konnte Schlussmann Hofmann nur staunen. Mit dem Ergebnis ging es auch zum Pausentee.