Im zweiten Durchgang war deutlich mehr Zug in der Partie. Sirlord Conteh wollte in der 48. Minute einen Strafstoß haben, hatte aber vorher eher bei Knaller eingefädelt. Kurz darauf schoss Daniel Steininger von der Strafraumgrenze, Christian Beck hielt noch den Fuß rein und Knaller konnte abwehren. Ab der 59. Minute dann die entscheidenden Szenen: Erst pariert Morten Behrens stark gegen den Abschluss von Maximilian Thalhammer, auf der Gegenseite zieht Thore Jacobsen einfach mal ab und Thalhammer fälscht unhaltbar ab - das 1:0!



Und es kam noch besser für den FCM. Der eingewechselte Mario Kvesic traf in der 84. Minute nach Vorlage von Beck an die Unterkante der Latte und ins Tor. Die Magdeburger mussten in der Nachspielzeit noch einmal etwas zittern, da die Gäste einen Strafstoß nach dem Foul von Kvesic an Thalhammer bekamen. Stefan Kutschke trat an, doch Behrens parierte den Schuss ins rechte Eck sicher (90.+3). Dabei blieb es, die Elbestädtern konnte sich auf eine feucht-fröhliche Rückfahrt freuen.

Eine Strafraumszene aus der ersten Halbzeit. Bildrechte: imago images/Stefan Bösl