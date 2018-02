Den Vorsprung verwalteten sie in der zweiten Hälfte clever. Bis auf eine große Gelegenheit durch Tobias Rühle, die Jan Glinker stark parierte (48.) kam von den Gästen nicht viel. Auf der Gegenseite hatten Nils Butzen, Philipp Türpitz und Beck eine Dreifach-Chance zum 4:1 (65.). In der Nachspielzeit traf Münsters Fabian Menig noch den Pfosten, dann war der 16. Magdeburger Saisonsieg unter Dach und Fach. Der Rückstand auf Tabellenführer SC Paderborn schmilzt für den Zweiten auf nur noch einen Punkt

Marco Antwerpen (Münster): "Wenn man die Anfangsphase sieht, wie mutig wir aufgetreten sind, dann auch noch in Führung gehen, war das schon richtig klasse. Wir kriegen dann leider durch einen eigenen Fehler den Ausgleich. Das war der Türöffner für Magdeburg. Wir bekommen dann noch über eine Standardsituation das 1:2 und gleich danach sogar noch das 1:3. In der zweiten Halbzeit kommen wir wieder gut raus und haben durch Rühle die Chance zum 2:3. Insgesamt haben wir uns heute selber geschlagen. Aber man darf nicht vergessen: Wir haben heute beim Tabellenzweiten gespielt."



Jens Härtel (Magdeburg): "Wir sind gar nicht so schlecht in die Partie reingekommen und haben dann natürlich das 0:1 schlecht verteidigt. Der Ausgleich war der richtige Punch für die Mannschaft. Dann gingen wir sogar durch eine eigene Standardsituation in Führung und haben das 3:1 nachgelegt. Wir hatten im Spielverlauf immer wieder Chancen für weitere Tore, aber für uns war es heute einfach wichtig, hier ein Stoppzeichen zu setzen - gewonnen zu haben und sogar nach langer Zeit ein Spiel gedreht zu haben."