Mit der Hereinnahme des Ex-Auers Mario Kvesic wollte FCM-Trainer Thomas Hoßmang zur Pause einen neuen offensiven Akzent setzen. Sein Team bekam die Partie zwar wieder in den Griff, blieb weiterhin aber zunächst harmlos. Eine Chance von Christian Beck, der aus spitzem Winkel an Schlussmann Constantin Fromman scheiterte, läutete die Schlussphase ein (63.). Auf der Gegenseite zog Kai Brünker ein Zuspiel von rechts aus Nahdistanz über die Latte (66.). Drei Minuten später war es so weit: Ein ungenauer Abschlag von Behrens nutzte Onur Ünlücifci zu einem Zuspiel nach links auf Gaines II, der die Kugel an Kvesic vorbei ins rechte Ecke zirkelte. Danach arbeitete Magdeburg am Ausgleich. Kvesic initiierte immer wieder Angriffe. Zweimal scheiterte Marcel Costly: Einmal am reaktionsstarken Frommann (73.), dann per Kopfballaufsetzer, der haarscharf am linken Dreiangel vorbei ging (90.).