Quasi aus dem Nichts fiel das 1:0: Mario Kvesic flankte von der Eckfahne in die Mitte und Marcel Costly drückte den Ball vor Viktoria-Keeper Daniel Mesenhöler über die Linie (29.). Danach wirkten die Magdeburger viel sicherer und spielten sich am Kölner Strafraum fest. Außer einem Kopfball von Christian Beck nach Flanke von Björn Rother sprang bis zur Pause aber keine Chance mehr raus.

Die zweite Hälfte war dann nicht mehr so attraktiv wie die erste. Magdeburg musste nicht mehr und Viktoria konnte nicht so richtig. Dazu spielte der FCM seine Kontermöglichkeiten zu schlecht aus. Bei der zweiten guten Chance von Kreyer stand Behrens erneut auf dem Posten (69.), auf der Gegenseite verpasste Beck nur haarscharf nach Pass von Jürgen Gjasula die Entscheidung (77.). Diese gelang schließlich dem eingewechselten Anthony Roczen mit seinem ersten Liga-Tor in der 90. Minute, nachdem Mesenhöler einen Schuss von Leon Bell Bell nicht entscheidend abwehren konnte.

Pavel Dotchev (Trainer Köln): "Momentan läuft alles sehr zäh bei uns. Wir haben sehr gut begonnen und die besseren Chancen gehabt. Aus dem Nichts fällt das 1:0. Bei diesen Temperaturen hat es Magdeburg etwas leichter. In der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft drangeblieben. Im letzten Drittel hat einfach immer was gefehlt. Wir haben wieder viel Aufwand betrieben und wurden nicht belohnt. Habe beim ersten Tor gedacht, dass es Abseits ist. Da hat der Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl gezeigt, als er mir Gelb zeigte."



Thomas Hoßmang (Trainer Magdeburg): "In der ersten Viertelstunde haben wir in den Seilen gehangen, da waren Viktoria die bessere Mannschaft, mit dem Pfostenschuss. Es war nicht einfach, mit dem Ballbesitz haben sie uns schon wehgetan. Großes Kompliment an die Jungs, die auf dem Zahnfleisch gekrochen sind."



Marcel Costly (Torschütze Magdeburg): "Es war einfach wichtig, gerade das erste Tor zu erzielen. Ich würde sagen, es war gleiche Höhe. Anders gemacht hat Hoßmang nicht viel, die Ansprache war gut und hat uns gepusht."