Aaron Berzel (Mi.) freut sich über sein Tor zum 1:0 Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Nicht viel los vor der Pause

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein typisches Kampfspiel mit vielen Zweikämpfen und wenig prickelnden Offensivaktionen auf beiden Seiten. Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Geschehen und nutzte ihre erste richtig gute Gelegenheit gleich aus: Nach einer Lex-Ecke von rechts köpfte der Ex-Magdeburger Erdmann und Berzel verlängerte wiederum per Kopf ins Netz (34.). Erst danach brachte sich dem FCM auch offensiv ein: Bertram scheiterte aus spitzem Winkel (42.) und setzte einen Freistoß rechts vorbei (45.). Ansonsten erhitzte Schiedsrichter Fritsch (Bruchsal) mit einer strengen Auslegung der neuen Anti-Mecker-Richtlinie die Gemüter. Gäste-Trainer Wollitz sah früh Gelb, auch Jacobsen (Magdeburg) und Rieder (1860) holten sich so Gelb ab.

Joker-Paar Beck/Conteh als Hauptdarsteller

Die zweite Hälfte entschädigte für die bescheidenen ersten 45 Minuten. Nun wurde es rasant. Wollitz schickte Kapitän Beck und Conteh aufs Feld, dahinter gab Bertram den Regisseur. Das zahlte sich schnell aus. Die Gäste übernahmen das Kommando und kamen verdient zum Ausgleich. Gjasula schob einen Foulelfmeter ein (61.), Keeper Hiller war zuvor gegen Bertram zu spät gekommen. Das war aber noch längst nicht alles. Beck hatte die FCM-Führung vor Augen, platzierte den Ball nach Doppelpass mit Conteh aber haarscharf rechts vorbei (68.).

Jürgen Gjasula besorgte per Elfmeter das 1:1. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Fünf Minuten später entschied Referee Fritsch nach einem vermeintlichen Gjasula-Handspiel auf Elfmeter für die Löwen, nahm die Entscheidung nach Rücksprache mit seinem Assistenten aber wieder zurück. Dann machte sich 1860 auf zum Schlussspurt und brachte die Magdeburger Abwehr ein ums anderes Mal in Verlegenheit. Ein Tor lag vor allem in der Luft, als Mölders in der Nachspielzeit aus Nahdistanz zum Abschluss kam, doch Behrens rettete glänzend. Dazwischen hatte auch Conteh das 2:1 vor Augen, aber der FCM-Joker scheiterte gleich zweimal an Hiller (83./85.), beim zweitem Mal wehrte der Münchner mit dem Kopf (!) ab. Über 90 Minuten gab es viele Zweikämpfe, hier beharken sich Gjasula (li.) und 1860-Angreifer Sascha Mölders Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Stimmen zum Spiel