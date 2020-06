Der FSV Zwickau hat im Überlebenskampf der 3. Liga ein großes Zeichen gesetzt. Das Team von Joe Enochs bezwang am Samstag Aufstiegsaspirant Eintracht Braunschweig durch zwei späte Treffer nach doppeltem Rückstand noch mit 3:2. Die Westsachsen schoben sich damit bis auf einen Punkt an den Chemnitzer FC heran. Der CFC, der am Freitag zu einem Last-Minute-1:1 in Uerdingen gekommen war, liegt auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Am Mittwoch kommt es in Zwickau zum direkten Duell. Der FSV überholte durch den Sieg auch Viktoria Köln (0:3 in Kaiserslautern).