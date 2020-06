Die Anfangsphase in der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen, Zwickau arbeitete sich erst wieder in die Partie. Schröter zog wieder ab - und wieder in Tor. Das 3:2 (57.) hätten die Hausherren in der Folge noch ausbauen können: Davy Frick verzog am langen Pfosten frei stehend (82.). Unterhaching bäumte sich auf, ein Freistoß von Sascha Bigalke segelte zum späten 3:3 ins Netz (86.). Ärgerlich für den FSV, denn gleich zwei Zwickauer fälschten die Kugel in der Mauer im Ping-Pong-Stil ab.

Zwickaus Sturmtank Ronny König (vorne) gegen Hachings Niclas Stierlin. Bildrechte: imago images/foto2press