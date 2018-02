Zwei Minuten nach der Pause probierte es Eisele mit einem Schuss, doch Keeper Eric Domaschke war rechtzeitig mit seiner Parade unten. Auch im Anschluss dominierten die Platzherren, doch in den Offensivaktionen fehlte die letzte Genauigkeit. Zudem zeigte Domaschke keine Schwächen. So auch in der 68. Minute, als er einen König-Kopfball gerade noch parieren konnte. In der 74. Minute reagierte FSV-Coach Thorsten Ziegner und brachte Davy Frick für Anthony Barylla. Wenige Sekunden später kam Frick zum ersten Abschluss, den Domaschke mit einer artistischen Glanztat parierte (74.). Trotz aller Bemühungen reichte es am Ende nicht mehr für einen Zwickauer Treffer.

Christian Neidhart (Meppen): "Zwickau war sehr druckvoll und ist so aufgetreten wie man in einem Heimspiel auftreten muss. Wir waren heute natürlich sehr effektiv. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel zwar etwas offener gestalten, aber Domaschke hat auch da zwei Mal hervorragend pariert. Fußball ist ein Ergebnissport und so sind wir überglücklich, hier drei Punkte mitgenommen zu haben."



Torsten Ziegner (Ziegner): "Unabhängig vom Ergebnis bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben es geschafft, Meppen nicht zur Entfaltung zu lassen. Wir waren ganz oft am gegnerischen 16er - allerdings fehlte uns da die nötige Präzision. Heute haben wir vieles richtig gemacht aber leider nicht alles. Wir bleiben am Drücker und werden die notwendigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen."