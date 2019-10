Halles Trainer Torsten Ziegner musste in der Pause deutliche Worte finden. Doch auch ein Doppelwechsel brachte nicht die erhoffte Wende im Spielverlauf. Im Gegenteil: Zwickau präsentierte sich weiterhin defensiv stabil und hatte durch Elias Huth das 0:2 auf dem Kopf, zielte aus sechs Metern aber knapp drüber (74.) ließ kaum Chancen der Hallenser zu. Erst acht Minuten vor SchlussDurch einen Treffer von Baxter Bahn in der Schlussphase aus dem Gewühl kam Halle dann doch noch zu einem Punkt. HFC-Coach Ziegner: "Wir haben heute keinen Punkt verdient, sind aber sehr froh über diesen".

Joe Enochs (Zwickau) bei Magenta Sport: "Wir hätten gerne das Spiel gewonnen. Vor allem in der ersten Hälfte waren wir spielbestimmend. Wenn man beide Halbzeiten sieht, ist es vielleicht gerecht."



Torsten Ziegner (Halle) bei Magenta Sport: "Wir haben heute kein Unentschieden verdient. Zwickau war uns heute in vielen, fast in allen Belangen überlegen, vor allem in Sachen Aufmerksamkeit und Präsenz. Wir können froh sein, hier einen Punkt mitgenommen zu haben. In der Pause habe ich die Jungs gefragt, ob sie erwartet haben, dass heute ein Gegner kommt, der uns spielen und kombinieren lässt."