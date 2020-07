Guttau auffällig – Nietfeld mit Zauberfuß

Vor allem über die linke Seite des starken Julian Guttau liefen viele Angriffe in der Anfangsphase, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Vielmehr waren es die Gäste aus Kaiserslautern die in der 17. Minute die erste dicke Chance hatten. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand Hendrick Zuck am zweiten Pfosten völlig frei und nagelte den Ball volley auf das Tor von Kai Eisele. Der HFC-Schlussmann konnte aber mit einem tollen Reflex parieren.

Gleich schlägt's ein - Jonas Nietfeld steht zum Freistoß bereit. Bildrechte: imago images/VIADATA

Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit einigen sehenswerten Aktionen auf beiden Seiten. Richtig brenzlig wurde es aber erst in der 34. Minute. Pascal Sohm zog aus der Distanz ab, aber sein Schuss verfehlte den linken Pfosten um wenige Zentimeter. Nachdem alles bereits nach einer torlosen ersten Hälfte aussah, holte Terrence Boyd einen Freistoß am Sechzehner heraus. Aus zentraler Position nahm Jonas Nietfeld Maß und zirkelte die Kugel herrlich an der Mauer vorbei und unhaltbar ins rechte untere Eck (45.+1).



Thiele gleicht aus – HFC muss zittern

Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste deutlich engagierter aus der Kabine und rissen die Partie an sich. Zwingende Offensivaktionen sprangen für die Mannschaft von Boris Schommers aber kaum heraus – auch weil die HFC-Defensive bis dato sattelfest stand. Nach einer knappen Stunde kam Ex-Jena-Profi Timmy Thiele in die Partie und sorgte keine zehn Minuten später für Jubel beim FCK.



Nach einer hohen Flanke von Christian Kühlwetter stand der Mittelstürmer goldrichtig und musste nur noch den Fuß hinhalten. Halles Schlussmann Eisele blieb ohne Chance. Im Anschluss begann noch einmal das große Zittern für die Schnorrenberg-Elf. Die Mannschaft warf sich jedoch in jeden Zweikampf und verteidigte das Unentschieden mit einer kämpferisch einwandfreien Leistung. Nach drei Minuten Nachspielzeit kam letztlich der erlösende Pfiff.

