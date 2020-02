Der Hallesche FC hat auch das achte Spiel in Folge nicht gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner kassierte gegen die SpVgg Unterhaching nach einer wilden Achterbahnfahrt eine 3:5 (1:2)-Niederlage und steht in der Tabelle nur noch vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Die Zukunft von Ziegner ist damit weiter offen.

Halle versuchte, sich in die Partie zu kämpfen, doch kassierte zunächst das 0:2 - erneut durch Stroh-Engel (14.). Erst ein Eigentor des Hachinger Torjägers, der in Mittelstürmer-Manier den Ball nach einer Ecke mit dem Kopf über den eigenen Keeper Nico Mantl bugsierte, brachte den HFC zurück ins Spiel (38.).

Nach dem Seitenwechsel kämpften die Hallenser weiter, doch zeigten erneut Schwächen in der Abwehr. Und erneut war es Stroh-Engel, der diese zum 1:3 (58.) nutzte. Nun sah alles nach Entscheidung aus, ehe die Partie in der Schlussphase zur absoluten Achterbahnfahrt geriet. Bentlex Baxter Bahn brachte den HFC wieder heran (72.), Stephan Hain antwortete für Haching (82.). Dann ließ Jonas Nietfeld die Gastgeber wieder hoffen (87.), ehe Hain die Hoffnungen in der Nachspielzeit endgültig zerstörte.