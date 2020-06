Fußball | 3. Liga HFC gewinnt verrückte Partie in Meppen

32. Spieltag

Der Hallesche FC hat im zweiten Spiel unter Coach Schnorrenberg den zweiten Sieg eingefahren. In einer verrückten Partie, die vor allem nach der Pause Fahrt aufnahm, setzten sich die Saalestädter am Ende knapp mit 3:2 gegen den SV Meppen durch. Mit nun 39 Punkten rutschen die Hallenser in der Tabelle zumindest bis Samstag auf den 13. Platz vor.