Fußball | 3. Liga CFC lässt Elfer liegen und kassiert vierte Pleite in Folge

32. Spieltag

Am 32. Spieltag der 3. Liga hat der Chemnitzer FC weiterhin nicht auf die Siegerstraße finden können und verlor nach einem saft- und kraftlosen Auftritt mit 0:2 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Der rabenschwarze Tag fing für die Himmelblauen in der 39. Spielminute an, als der sonst so sicherer Elfmeterschütze Philipp Hosiner beim Elfer ausrutschte und die mögliche Führung vergab. Danach gaben nur noch die Hausherren den Ton an.