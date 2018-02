RWE-Trainer Stefan Emmerling nahm zum Zwickau-Spiel in der Startformation nur eine Veränderung vor. Bastian Kurz saß zunächst auf der Bank, dafür war Jens Möckel wieder im Aufgebot.

Gastgeber von Erfurter Gegenwehr überrascht

Die Paderborner versuchten ihr Spiel aufzuziehen, ohne aber die ganz große Offensive zu suchen. Das lag aber auch an den Erfurtern, die sehr diszipliniert auftraten und defensiv gute Arbeit verrichteten. Mit gelegentlichen Vorstößen versuchten die RWE-Kicker, Unruhe bei den Paderbornern zu stiften. In der 25. Minute hatten die Gastgeber sogar Glück, als Elias Huth nach einer Bergmann-Ecke knapp über den SCP-Kasten köpfte. Die Nicklichkeiten nahmen zu, denn langsam wurden die Ostwestfalen unruhig. Mit dieser Erfurter Gegenwehr hatten sie nicht gerechnet.



Nach 29 Minuten musste Erfurts Coach Emmerling erstmals wechseln. Marcel Kaffenberger hatte sich verletzt, für ihn kam Bastian Kurz. Gefährlich wurde es für die Erfurter im Prinzip nur einmal in Hälfte eins - und das Sekunden vor der Pause. Leon Fesser drückte ab und RWE-Schlussmann Philipp Klewin rettete per Fußabwehr. Seht her, ich war's: Theodor Bergmann jubelt nach seinem Freistoß-Treffer. Bildrechte: IMAGO

Gäste in doppelter Überzahl - Bergmann Held des Tages

Nach dem Wechsel versuchten die Paderborner, mehr Fahrt aufzunehmen. Und wieder hatten die Erfurter etwas dagegen. Sie setzten Nadelstiche, um die Paderborner zu Fehlern zu verleiten. Und der SCP "spielte" mit. Nachdem Sebastian Schonlau den Erfurter Nermin Crnkic unsanft auflaufen ließ, zückte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus in der 64. Minute die rote Karte. Und es kam noch schlimmer für die Gastgeber. Zwei Minuten später eilte Paderborns Keeper Leopold Zingerle übermotiviert aus dem Kasten und holte außerhalb des Strafraums RWE-Wirbelwind Huth von den Beinen. Auch für ihn gab es den roten Karton, Erfurt nun in doppelter Überzahl.



Jetzt wurde es irre, denn Theodor Bergmann zirkelte in der 69. Minute einen Freistoß mit Maßarbeit in den rechten oberen Winkel des Paderborner Gehäuses. Erfurt führte, fightete um jeden Ball und gab den knappen Vorsprung nicht mehr her. Die etwa 200 mitgereisten Erfurter Fans waren völlig aus dem Häuschen und feierten frenetisch ihre Mannschaft. Nach dem 1. FC Magdeburg gelang den Erfurtern nun das nächste Husarenstück gegen einen Aufstiegsaspiranten.

Das sagten die Trainer:

RWE-Trainer Stefan Emmerling. (Archiv) Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Stefan Emmerling (FC Rot-Weiß Erfurt): "Nach zuletzt drei Niederlagen bin ich natürlich überglücklich über den Sieg. Wir wollten uns hier nicht verstecken und haben es dem Gegner schwer gemacht. Die Platzverweise haben uns natürlich in die Karten gespielt. Am Ende haben wir den Vorsprung über die Zeit gebracht."

Steffen Baumgart (SC Paderborn): "Es war heute kein gutes Spiel meiner Mannschaft. Der Gegner machte uns das Leben schwer. In der ersten Halbzeit hatten wir nur einen Torschuss. Die roten Karten in der zweiten Hälfte haben wir uns selbst eingebrockt. Erfurt hat es heute gut gemacht und hatte insgesamt mehr Torchancen als wir. Am Ende war es ein verdienter Sieg für die Thüringer."