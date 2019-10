In der Anfangsphase war der FCM in Düsseldorf die stärkere Mannschaft und hatte zwei Möglichkeiten: Sören Bertrams Schuss von der Strafraumgrenze wurde noch abgefälscht und rollte knapp am Tor vorbei (5.), Sirlord Contehs Abschluss nach verlängertem Einwurf blieb an einem Gegenspieler hängen (10.). Auf der anderen Seite scheiterte Tom Boere nach Fehler von Brian Koglin aus Nahdistanz an Gäste-Keeper Morten Behrens (15.).