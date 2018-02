In den Strafräumen beider Mannschaften war in der ersten Halbzeit fast nichts los. Die Hausherren kamen durch Finn Porath zu einer Schisschance, die Tom Müller im HFC-Gehäuse entschärfte. Royal-Dominique Fennell holte sich sehr früh Gelb und wurde von Coach Rico Schmitt schon in der 23. Minute vom Feld geholt. Einzige gute Möglichkeit der Saalestädter vorm Pausenpfiff durch Fabian Baumgärtel: Der zog aus 25 Metern ab und haute den Ball in die Maschen - 1:0 (42.).

