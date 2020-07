Jubel nach René Eckardts Führung zum 1:0. Bildrechte: imago images/foto2press

Der Fehlschuss lähmte die forsch und aggressiv zu Werke gehenden Gäste jedoch keineswegs - ganz im Gegenteil. Nach gut einer Stunde waren die Blau-Gelb-Weißen urplötzlich ganz nah am dritten Auswärtssieg der Saison. Zunächst hatte Kapitän René Eckardt mit einem abgefälschten Schuss aus Nahdistanz die Führung besorgte, ehe kurz darauf Elfmeterpechvogel Zejnullahu aus gut und gerne 30 Metern ein mächten Strahl via Unterkante der Latte ins Hachinger Gehäuse beförderte (59./61.).



Jena agierte wie gelöst, die SpVgg hing in den Seilen. Der eingewechselte Jannis Kübler hatte nach feinem Doppelpass mit Eckardt bereits das 3:0 auf dem Fuß, ehe Marius Grösch nur Momente später einen Kopfball ans Aluminium platzierte (63./64.). Jedoch erholten sich die Gastgeber - durch den punktgenauen Kopfball-Anschlusstreffer von Paul Grauschopf nach Schröters Ecke von links (71.). Und es kam noch bitterer, in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Diesmal köpfte Vorbereiter Schröter den Eckball von Felix Müller ins kurze Eck zum 2:2-Endstand.