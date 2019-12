HFC-Trainer Torsten Ziegner brachte fast dieselbe Startelf wie vor einer Woche beim 3:0-Erfolg in Jena. Torjäger Terrence Boyd saß erneut nur auf der Bank. Rückkehrer Dennis Mast für Felix Drinkuth in der Startformation und spielte auf der linken Außenbahn.

Beide Mannschaften begannen vor 7.508 Zuschauern in Halle schleppend, tasteten sich ab. Keines der beiden Teams wollte einen Fehler begehen. So ergaben sich zunächst kaum Offensivaktionen. Stattdessen gingen die Spieler ordentlich in die Zweikämpfe, was zu zwei frühen Gelben Karten gegen die Duisburger Tim Albutat und Vincent Vermeij führte.