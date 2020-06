Bentley Baxter Bahn und Jonas Nietfeld freuen sich mit Torschütze Anthony Syhre. Bildrechte: imago images / Eibner

Nachdem Bentley Baxter Bahn mit seinem Abschluss noch scheiterte (23.), machte es Anthony Syhre zwei Minuten später besser. Nach einer Ecke von links stieg der Innenverteidiger am höchsten und wuchtete den Ball kompromisslos unter die Latte. Danach waren die Hallenser weiter am Drücker und legten nach einer erneuten Ecke, dieses Mal von rechts, nach. Wieder war es Syhre, der den Ball über die Linie drückte.



Wütend rannte der MSV an und kam direkt zum Anschlusstreffer. Der eingewechselte Ex-Hallenser Petar Sliskovic verwertete ein feines Zuspiel von Leroy-Jaques Mickels unhaltbar für HFC-Keeper Kai Eisele ins Tor (35.). Beide Mannschaften schenkten sich bis dahin nichts und zeigten immer wieder schöne Spielzüge in der Offensive.