Die Chemnitzer begannen aus einer sicheren Abwehr heraus und waren immer wieder um schnelle Gegenzüge bemüht. Die erste und einzige Tormöglichkeit hatte dabei Myroslav Slavov, der in der 17. Minute freistehend aus zehn Metern knapp links am VfL-Gehäuse vorbeischoss. Von den Gastgebern war im Angriff kaum etwas zu sehen, da die CFC-Abwehrreihen keine Lücken zuließen.

Das änderte sich in der 22. Minute, als Sebastian Klaas im Strafraum der Chemnitzer von Dennis Grote und Marcus Hoffmann in die Zange genommen wurde und zu Boden ging. Der Referee entschied sofort auf Elfmeter. Diesen verwandelte Marcos Alvarez sicher zur Osnabrücker Führung (22.). Vier Minuten später gab es den nächsten Nackenschlag für die Gäste, denn Hoffmann musste mit einer Schulterverletzung verletzt raus. Für ihn kam Laurin von Piechowski (26.). Im Anschluss bemühte sich Chemnitz um den Ausgleich, leistete sich aber häufig Ballverluste im Spielaufbau, die den VfL immer wieder zu Kontern einlud. So auch in der 43. Minute, als Klaas den Ball nach einem Gegenzug über das Tor schoss.