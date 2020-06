Rostock von Zonenpressing erdrückt

Im Duell der beiden Rückrunden-Teams der Stunde, kamen die Gastgeber aus Franken besser in die Partie und glänzten vor allem durch ihr bekanntes Zonenpressing. Ein Spielmittel, welches dem Team von Jens Härtel gar nicht schmeckte, denn Rostock agierte in einigen Situation zu hektisch und gab dem Ball zu früh wieder her. Folglich gelang der Offensive um Pascal Breier nicht viel. Im Gegensatz dazu agierten die Würzburger deutlich zielstrebiger und gingen nach einer Herrmann-Ecke und der direkten Abnahme von Daniel Hägele mit 1:0 in Führung (19.). Und damit nicht genug. Die Norddeutschen mussten noch einen Nackenschlag erleiden. Baumann setzte den in den Strafraum laufenden Luca Pfeiffer mit einem No-Look-Pass ein. Dieser guckte Hansa-Keeper Markus Kolke cool aus und schob zum 2:0 ein (31.). Führung für die Hausherren. Nach einer Ecke von Dominic Baumann lief Daniel Hägele im Zentrum ein und erzielte die 1:0-Führung (19.). Bildrechte: imago images / foto2press

Bitterer Tiefschlag für den F.C. Hansa Rostock. Der Aufstiegstraum von Maximilian Ahlschwede ist heute wieder etwas blasser geworden. Bildrechte: imago images/foto2press Auch im zweiten Abschnitt war Hansa ständig einen Schritt zu spät bzw. hechelte dem Spielgeschehen hinterher. Die Kogge konnte sich bei Keeper Marcus Kolke bedanken, dass es nicht schon 3:0 stand. Der 29-Jährige verhinderte in der 49. mit einer Doppelparade gegen Torschützen Pfeiffer. Bereits eine Minute zuvor klatschte ein Würzburger Schuss an den Pfosten der Roctocker (48.). Doch das nutzte alles nichts. Die Vorentscheidung besorgte 2:0-Torschütze Pfeiffer, der ebenso das 3:0 erzielte (70.). Diesen gebrauchten Nachmittag konnte auch ein Pascal Breier nicht mehr großartig mit seinem 1:3-Treffer (87.) erhellen. Die Blau-Weißen haben jetzt bereits zwei Punkte Rückstand auf den vierten Platz, welcher wohl zur Aufstiegsrelegation reichen würde (wenn Bayern II weiter in den ersten drei Plätzen verweilt).

Stimmen zum Spiel:

Jens Härtel (Rostock): "Die Enttäuschung ist heute natürlich riesengroß. Wir haben uns heute viel vorgenommen und dann bekommst du zwei Tore nach Standards. Das darf uns so einfach nicht passieren. Wir sind auch einfach nicht gut ins Spiel gekommen. Würzburg hat das vor allem in der ersten Hälfte deutlich besser gemacht und hat auch zu Recht geführt. Im zweiten Abschnitt gelingt uns dann nicht der Anschluss und wir bekommen das 0:3. Dann war die Partie natürlich durch. So lange der Aufstieg jedoch rechnerisch möglich ist, werden wir weiterhin alles reinhauen."