Turbulente zweit Hälfte - Meppen dreht Partie

Nach der Pause erhöhte Meppen den Druck. Die Bemühungen belohnte Undav nach einer sehenswerten Ballmitnahme und einem trockenen Schuss zum 1:1 ins lange Eck (52.). Nur 69 Sekunden später meldete sich der CFC mit der erneuten Führung zurück: Nach einer Eingabe von Tarsis Bonga netzte Dejan Bozic aus Nahdistanz flach zum 2:1 ein. Trotz des erneuten Rückstandes forcierten die Gäste das Tempo. In der 58. Minute war es wieder Undav, der Jakubov erst zu einer Glanztat zwang, den anschließenden Abpraller aber eiskalt in die Maschen setzte. Im Anschluss drängte Meppen weiter auf die Führung. In der 66. Minute wurde der Chemnitzer Nils Blumberg zur tragischen Figur, denn nach einer scharfen Eingabe von René Guder schob er den Ball ins eigene Tor. Die Partie war damit gedreht. Danach warf der CFC nochmals alles nach vorn. Die sich bietenden Konterräume nutzte Meppens Marcus Piossek, der per Direktabnahme auf 4:2 für die Gäste stellte. Damit war die zweite Niederlage der Sachsen besiegelt.

Christian Neidhart (Trainer Meppen): "In der ersten Halbzeit haben wir uns wirklich dumm angestellt. Wir wussten, dass wir heute von der Körpergröße unterlegen sind, dass wir wenige Standardsituationen zulassen dürfen, weil Chemnitz einige große Spieler hat. So fällt natürlich das 1:0. Rene Guder hat dann auf der rechten Seite endlich seine PS auf die Straße gekriegt und hat auch die richtigen Laufwege genutzt, die wir in der ersten Halbzeit zu wenig genutzt hatten und dann kippt so ein Spiel auch zum Positiven. Die Jungs haben sich nicht aufgegeben und da muss man mit der Leistung zufrieden sein."

David Bergner (Trainer Chemnitz): "Es ist sehr ernüchternd, wie wir hier gespielt haben. Wir haben alles investiert, das konnte man von der ersten Minute an sehen. Wir haben das Spiel diktiert und Torchancen gehabt. Wir haben aber nach der Pause Meppen eingeladen und laufen in Konter rein. So ist eben Drittliga-Fußball, da wird jeder zweite Fehler bestraft, wenn man dann noch selbst die Tore macht, wird es schwer, wenn man gewinnen will. Ich nehme positiv mit, dass wir heute 80 Minuten am Limit gespielt haben. Ich glaube, dass ist das, was wir leisten können. Und das müssen wir auch im nächsten Spiel gegen Halle abrufen. Na klar, müssen wir die Köpfe wieder hochkriegen, doch im Fußball geht das manchmal schnell. Und wenn wir unsere Fehler abstellen, haben wir auch in Halle eine Chance."