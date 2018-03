Torsten Ziegner (Zwickau): "Der Jenaer Sieg ist hochverdient über die kompletten 90 Minuten gesehen. Das 1:2 aus unserer Sicht ist für uns am Ende noch ziemlich schmeichelhaft. Jena war uns in allen Belangen überlegen. Fußballerisch so wie von der Einstellung her lagen heute Welten zwischen uns. Es war ein Klassenunterschied sichtbar. Wir müssen in der 3. Liga hundert Prozent abrufen, nur dann können wir erfolgreich sein. Ich bin mit unserer heutigen Leistung absolut unzufrieden."



Mark Zimmermann (Jena): "Wir wollten eine Reaktion auf Dienstag zeigen. Das haben wir von der ersten Minute an gemacht. Wichtig war, dass wir das zweite Tor machen aus den Chancen, die wir uns herausgespielt haben. In der Schlussphase kämpfen wir nach dem 1:2 um jeden Ball, waren aber auch da sehr stabil."