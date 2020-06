Im geister-leeren Ostseestadion nahmen zunächst die Gastgeber das Heft in die Hand und untermauerten ihren Favoritenstatus. Die erste gute Möglichkeit hatte aber Jena, als der 20-jährige Vasileios Dedidis in der elften Minute das Tor mit einem Flachschuss nur knapp verfehlte. In der Folge wurde Hansa stärker und belohnte sich in der 16. Minute mit der Führung. FCC-Verteidiger Patrick Schorr spielte unter Druck einen viel zu kurzen Rückpass auf Jo Coppens. Hansas Pascal Breier witterte die Chance und spitzelte den Ball durch die Beine des herauseilenden Schlussmanns. Auch wenn Rostock danach weiter das spielbestimmende Team war, zeigte Jena immer wieder gute Ansätze in der Offensive, kam aber nur durch einen Kopfball von Aytac Sulu (29.) noch einmal gefährlich vors Tor.