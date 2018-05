Drangphase der Gäste vor der Pause

Wer gedacht hatte, beide Teams würden bei den warmen Temperaturen auf Modus "Sommerkick" umstellen, sah sich schnell getäuscht. Es ging in den Zweikämpfen kernig zur Sache. Schon nach wenigen Sekunden musste Jenas Thiele behandelt werden. Der Angreifer konnte weiterspielen. Die beste Gelegenheit der Anfangsphase hatten die Gäste: Nach einem groben Schnitzer von Grösch scheiterte Porath aus 13 Metern an Schlussmann Coppens, der die Fäuste nach oben reißen konnte (13..). Danach übernahm Jena das Kommando und ging auch folgerichtig in Führung: Der vom FC Augsburg ausgeliehene Günther-Schmidt witterte kurz vor dem Strafraum seine Chance und traf aus 16 Meterns ins linke Eck. Hachings junger Torwart Mantl, der A-Jugendliche feierte sein Profi-Debüt, hatte da keine Chance. Die Gäste schüttelten sich etwas und brannten dann in den letzten zehn Minuten vor der Pause offensiv ein kleines Feuerwerk ab. Marseiler scheiterte noch an FCC-Keeper Coppens (36.), aber drei Minuten später drückte Porath die Kugel nach einem von Jena nicht geklärten Einwurf aus spitzem Winkel über die Linie. Hain hatte danach aus Nahdistanz noch eine weitere Riesengelegenheit (40.). Mit dem 1:1 zur Pause konnten die Gastgeber leben. Julian Günther-Schmidt (Jena) gelang der Führungstreffer. (Archivbild) Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Lamar sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause schenkten sich beide Teams weiterhin nichts. Das Tempo blieb hoch, beide Abwehrreihen ließen aber zunächst nichr mehr soviel zu. Bei Poraths 20-m-Versuch rettete Jenas Schlussmann Coppens mit den Fäusten (68.). Die erneute Führung der Gastgeber lag nicht unbedingt in der Luft: Lamar köpfte eine Starke-Ecke von rechts zum 2:1 ein (75.). Auf der anderen Seite kam Verteidiger Greger nach einer Ecke ebenfalls zum Kopfball, aber der Hachinger zielte drüber (79.). Die vorzeitige Entscheidung war in der 85. Minute möglich, doch ein Akteur der Gäste klärte vor der Linie. Das hätten die Bayern fast noch bestraft: Mit Ballstafetten kamen sie immer wieder erfolgsversprechend vor das FCC-Gehäuse: Hain köpfte drüber (90.) und Schimmer verzog bei einem Konter (90.+2). So freute sich Jena am Ende über die drei Punkte und konnte auch bestens gelaunt die Saisonabschlussfeier im und um das Abbe-Sportfeld herum angehen. Jenas Trainer Mark Zimmermann schaffte nach Meisterschaft und Aufstieg nun auch den Klassenerhalt mit dem FCC. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer