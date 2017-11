Der Anfang der Partie gehörte klar den Bremern, die sich binnen fünf Minuten drei Ecken erspielten. Dann übernahmen aber die Gastgeber immer mehr das Kommando. Die erste gute Chance hatte Günther-Schmidt mit einem Flachschuss aus 18 Metern, der knapp am Tor vorbeiging (9.). In der 16. Minute hatten die Thüringer mehr Erfolg: Nach Zuspiel von Florian Brügmann versenkte Dominik Bock die Kugel aus vollem Lauf im Bremer Tor. Auch danach blieb Jena am Drücker. Sören Eismann scheiterte aus 23 Metern an Werder-Keeper Eric Oelschlegel (26.). In der 29. Minute landete ein Schuss von Guillaume Cros nur knapp neben dem Tor. Die Gäste brachten dagegen in der Offensive nur wenig auf die Reihe. Erst nach einer knappen halben Stunde gab es eine gute Möglichkeit , als ein Fernschuss von Ole Käuper haarscharf über die Querlatte zischte (27.). Kurz vor der Pause musste zudem Jenas Schlussmann Raphael Koczor erst einen 16-Meter-Knaller von Ousman Manneh ins Feld zurück parieren, ehe Käuper beim Nachschuss erneut in Koczor seinen Meister fand (43.).