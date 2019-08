In der ersten Halbzeit agierten beide Teams auf Augenhöhe. Die Amateure des FC Bayern versuchten, das Spiel zu machen, während sich der CFC auf die Defensive konzentrierte. Mit Erfolg: Bis auf den Versuch von Kwasi Wriedt aus spitzem Winkel (drüber/24.) ließ die Elf von David Bergner keine Großchancen zu. Nach etwa 25 Minuten kam der CFC besser in die Partie. Garcia setzte mit einem Schuss aus 12 Metern das erste Ausrufezeichen (gehalten/25.). Bei zwei kniffligen Elfmeter-Entscheidungen blieb der Pfiff von Schiedsrichterin Katrin Rafalski aus. Als Dejan Bozic im Strafraum zu Fall kam wohl zurecht (26.), beim Handspiel eines FCB-Akteurs hatten die Hausherren Glück.

Direkt nach dem Rückstand hatte der CFC durch Dejan Bozic die Riesenmöglichkeit zum 2:2. Er scheiterte jedoch an Christian Früchtl im FCB-Tor. Den Nachschuss wollte Milde per Heber einnetzen, setzte aber zu flach an. Chemnitz steckte nicht auf und kam zu weiteren Möglichkeiten. Die beste davon vergab zunächst Milde, der sich durch die FCB- Abwehr dribbelte, aber freistehend aus 15 Metern an Früchtl scheiterte. Nach 84 Minuten wurden die Mühen dann doch noch belohnt. Tarsis Bonga passte von der linken Seite auf Pascal Itter. Dieser legte auf Davud Tuma ab, welcher sich um seinen Gegenspieler drehte und zum aus acht Metern zum 2:2 traf. Bis zum Schlusspfiff suchten beide Teams aus einer gesicherten Defensive den Weg nach vorn. Zählbares sprang nicht mehr aus. Es blieb beim 2:2.