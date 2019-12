Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen aus Sachsen. Philipp Hosiner zielte freistehend aus 16 Metern knapp neben den rechten Pfosten (8.). Danach kamen die Hausherren immer besser ins Spiel. Nachdem Stürmer Pascal Breier nach zehn Minuten den Ball aus Nahdistanz noch über den Kasten beförderte, zielte er nach 25 Minuten und traf - ebenfalls aus Nahdistanz - zum 1:0 für Hansa. Jakub Jakubov war noch dran, konnte aber den Einschlag nicht mehr verhindern. Bis zur Pause entwickelte sich ein augeglichenes Spiel, indem Hosiner nach einem Freistoß und einer mustergültigen Vorlage von Sören Reddemann aus zwei Metern zum 1:1. Damit ging es in die Kabinen.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Der eingewechselte Erik Tallig sorgte nach 49 Minuten für das 1:2. Hosiner bedeinte Rafael Garcia auf der linken Seite. Der marschierte die Seitenlinie entlang und bedient Tallig mit einer exakten Eingabe, welcher sich aus fünf Metern die Ecke aussuchen konnte. In der Folge war Rostock zwar bemüht, fand aber gegen defensiv kompakte Chemnitzer kein Durchkommen mehr. Jens Härtel wechselte bereits früh. Mit John Verhoek, Aaron Opoku und Jonas Hildebrandt waren nach 68 Minuten alle Wechsel-Optionen ausgeschöpft. Doch auch diese Umstellungen brachten keine nennenswerten Chancen mehr. Es blieb beim 1:2. Chemnitz hat damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geschafft. Rostocks Traum vom Aufstieg dürfte erstmal begraben sein.

Patrick Glöckner (Archiv). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Patrick Glöckner (Chemnitz): "In der ersten Hälfte war es kein gutes Spiel von uns. In der Hälfte haben wir das angesprochen. Im zweiten Durchgang hat es dann besser funktioniert. Mit der Einwechslung von Tallig wollten wir spielerische Akzente setzen."



Jens Härtel (Rostock): "Wir haben alles gut wegverteidigt, aber auch selber keine Chancen. Wenn wir ein Tor machen, hätten wir vielleicht noch gewinnen können. Die Art und Weise des mannschaftlichen Auftretens war schon besser als gegen Uerdingen. Wir hatten zwar einige Verletzte. Pepic und Vollmann sind heute dazugekommen. Wir müssen uns schütteln und am Freitag gegen Viktoria unbedingt punkten."