Die Hausherren kamen gut aus der Kabine und übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle. Durch einen Fehler von Haching-Verteidiger Christoph Greger war Philipp Hosiner allein in Richtung UHG-Keeper Nico Mantl unterwegs und versuchte es per Lupfer. Der U20-Nationalkeeper roch den Braten und pflückte die Kugel sicher herunter (50.).

Acht Minuten später verzog der Österreicher bei einem Versuch aus der Distanz (58.). Kurz vor Schluss scheiterten dann erst der eingewechselte Taris Bonga und dann wieder Hosiner, nach guter Vorarbeit von Rafael Garcia, am starken Unterhachinger Schlussmann. Die schwachen Oberbayern blieben bis zum Schlusspfiff ohne nennenswerte Torgelegenheit und die drei Punkte verdientermaßen im Stadion an der Gellertstraße.

Claus Schromm (Unterhaching): "Wir bekommen in der 3. Minute das 0:1. Dann lassen wir zu viel liegen. Man darf sich nicht beschweren, wenn man am Ende mit null Punkten da steht. Wenn wir etwas am Ende in Hand halten wollen, dürfen wir nicht so viel liegen lassen."