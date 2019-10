Es läuft beim Chemnitzer FC. Zuletzt holten die „Himmelblauen“ sieben Punkte aus drei Spielen, gewannen dabei gegen Duisburg und Kaiserslautern. Mittlerweile steht der CFC auf einem Nichtabstiegsplatz, der auch nach dem Spiel am Sonnabend in Münster Bestand haben soll. Woher kommt der Aufschwung? Wir haben mit Trainer Patrick Glöckner gesprochen.



Am Sonnabend, 14:00 Uhr gastiert der Chemnitzer FC bei Preußen Münster. Ungeachtet der Nachrichten über den Rückzug des Insolvenzantrages läuft es sportlich bei den „Himmelblauen“ derzeit bestens. Die letzten drei Heimspiele wurden gewonnen, auswärts gabs sogar ein Punkt bei Zweitliga-Absteiger Ingolstadt. Wir haben mit dem Trainer des CFC, Patrick Glöckner, über den Aufschwung gesprochen.



Frage: Es läuft derzeit sportlich rund. Wie ist der Aufschwung zu erklären? Was haben Sie mit der Mannschaft veranstaltet. Oder hat das Team einfach noch Zeit gebraucht, sich an die Liga zu gewöhnen?



Patrick Glöckner: "Wir haben unser taktisches Verhalten umgestellt. Offensiv und defensiv. Vor allem in der Defensive das Verteidigen in der Höhe funktioniert sehr gut. Im Angriff versuchen wir als Trainerteam, der Mannschaft in jedem Spiel unter Berücksichtigung des Gegners Wege aufzuzeigen, wie sie zum Erfolg kommen kann. Das setzt sie sehr gut um. Es macht Spaß, diese Entwicklung mitzuverfolgen." Bildrechte: imago images/Picture Point

Gibt es Spieler, die Sie in den letzten Wochen besonders überzeugt haben und hervorzuheben sind?



"Die Ergebnisse der letzten Wochen basieren auf einer Kollektivleistung der kompletten Mannschaft, da kann ich keinen herausheben. Wir gehen zu 100 Prozent in die Zweikämpfe und sichern auch in der Offensivbewegung gut ab. Das ist auch wichtig für unsere Angreifer, dass sie auch voller Überzeugung ins Eins-gegen-Eins gehen können und nicht Gefahr laufen, dass ein Ballverlust direkt zu einer Chance für den Gegner führt."



Zuletzt hat der CFC mit diesen taktischen Umstellungen auch teilweise spielerisch überzeugt. Ist es das grundlegende Ziel, über Spielkontrolle zum Erfolg zu kommen oder richten Sie ihre Taktik vorrangig am Gegner aus?



"Wir haben zuletzt gute Spiele gezeigt und auch gewonnen. Man kann jedoch nicht immer dominant auftreten und gewinnen. Dann muss es das Ziel sein, dass zumindest das Ergebnis stimmt. Das geht über die Einstellung. Prinzipiell wollen wir jedes Spiel gewinnen. Dazu überlegen wir uns im Vorfeld: Was kann die Mannschaft, was kann der Gegner und wie gehen wir taktisch am besten ins Spiel. Manchmal braucht man auch Glück und ein gutes Händchen bei den Auswechslungen."

In den vergangenen Tagen gab es Meldungen über den Rückzug des Insolvenzantrages und damit weiter Unklarheit. Belasten diese Meldungen – jetzt ausgerechnet, wo es sportlich rund läuft?

"Das ist in der Kabine absolut kein Thema. Der Insolvenzverwalter versucht, seine Aufgaben so gut es geht zu erledigen. Wir kümmern uns allein um den sportlichen Bereich und geben da unser Bestes. Das können wir beeinflussen."



Schaut man nach den letzten Ergebnissen womöglich Richtung erste Tabellenhälfte?

"Nein. Wir sind derzeit auf einem Nichtabstiegsplatz. Und es wird für uns bis zum letzten Spieltag darum gehen, genau diesen auch zu verteidigen. Dann haben wir unser Saisonziel erreicht."



Kommen wir zum Spiel gegen Münster. Preußen wartet seit neun Spielen auf einen Sieg, ist Vorletzter. Sind drei Punkte Pflicht am Sonnabend?



"Wir wollen auf jeden Fall dominant auftreten. Aber nicht naiv. Wir werden nicht in die Partie gehen und sagen: "Wir müssen gewinnen". Unser Ziel für Münster ist, dass die Null steht. Dann ergeben sich zwei Möglichkeiten im Hinblick auf den Spielausgang."